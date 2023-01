Déi wier néideg, fir engersäits déi eegen Defense, an awer och fir d’Ukrain och 2023 weiderhin am Kampf géint déi russesch Invasioun ze ënnerstëtzen.

Dat sot de Stoltenberg an engem Interview mat der BBC.

Senger Meenung no wieren déi ukrainesch Argumenter bei méigleche Friddensgespréicher just da vill wäert, wann et militäresch weider resistéiert, an de Russe weider Problemer mécht.