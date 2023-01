Wärend d'Tensiounen op der koreanescher Hallefinsel ëmmer weider klammen, iwwerleeën d'USA a Südkorea elo, fir e Manöver mat Atomwaffen ze starten.

D'Waffe gehéieren de Vereenegte Staaten, awer d'Organisatioun, den Informatiounsaustausch, d'Übungen an d'Ausbildung solle vu Südkorea an den USA zesummen duerchgefouert ginn, sou heescht et e Méindeg vum südkoreanesche President. Washington weist sech bereet do matzemaachen.

2022 huet Pjöngjang ongewéinlech vill Rakéitentester gemaach. Net méi spéit wéi e Sonndeg huet Nordkorea eng weider Rakéit ofgeschoss. E Samschdeg waren et der 3. De Kim-Jong Un hat fir de Joreswiessel och ugekënnegt, dass ee wéilt Atomwaffen bauen.