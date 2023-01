Dobäi wieren zwee Zaldoten ëm d‘Liewen komm. Donieft gouf de Betrib um Fluchhafe gestoppt. Dat mellt déi syresch Noriichtenagence SANA.

Zanter dem Ufank vum Krich a Syrien 2011 huet Israel honnerten Loftattacken am Nopeschland duerchgefouert.

Meeschtens gi Stellungen vun der syrescher Arméi, pro-iraneschen Truppen an der islamistescher Hisbollah attackéiert. Israel äusser sech just ganz seelen zu dësen Attacken. Et héiert een ëmmer just, dass si et net wäerten zouloossen, dass den Iran säin Afloss bis un déi israelesch Grenzen ausdeent.