A Vietnam probéieren den Ament honnerte Rettungsleit e Jong ze befreien, deen an e 35 Meter déiwe Schacht gefall ass. Säin Zoustand ass aktuell onkloer.

Wéi et vun de Rettungsleit heescht, ass de Jong wuel e Samschdeg an de Schacht gefall, wéi hien op der Sich no Metall war. Beim Schacht handelt et sech deemno ëm een huele Bëtongspilier, dee bei engem Schantje stoung.

D'Rettungsleit probéieren elo de Buedem an der Ëmgéigend ze lockeren, fir de Pilier aus dem Buedem ze zéien. Obwuel permanent Sauerstoff an de Schacht gepompelt gëtt, soll de Bouf opgehalen hunn, mat de Rettungsleit ze kommunizéieren. Et ass deemno onkloer wéi et him den Ament geet.