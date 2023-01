No senger Vereedegung um Sonndeg, huet den neie brasilianesche President Lula direkt Gas ginn.

A senger 1. Amtshandlung huet hie virop d'Waffegesetzer a sengem Land verschäerft. Ausserdeem hëlt hie sengem Virgänger Bolsonaro seng Dekreter all op de Leescht. De Lula huet awer och direkt een Dekret ënnerschriwwen, mat dem aarm Familljen all Mount Sue garantéiert kréien a Form vun engem Stipendium an hien huet den Amazonas-Fong fir nohalteg Entwécklung vum Reebësch, dee vun Norwegen finanzéiert gëtt, direkt nees a Kraaft gesat.