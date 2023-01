De Sea World Park zu Queensland bitt och Flich mat Helikopteren un. Eng vun den Touren ass elo rezent déidlech fir eng Partie Passagéier ausgaangen.

Eng Tour mam Helikopter iwwert der berüümter Gold Coast un der australescher Ostküst ass an enger Tragedie ausgaangen: An der Géigend vum Theemepark Sea World sinn zwee Helikopter an der Loft matenee kollidéiert. E Spriecher vun der Police huet matgedeelt, datt op d'mannst véier Mënschen ëm d'Liewe koumen, dräi weiderer sinn a Liewensgefor.

Éischten Erkenntnisser no wier ee vun den Helikopter dobäi gewiescht landen, wéi en anere grad gestart ass. Doropshi hu sech d'Rotore beréiert, wouduerch ee vun den Helikopter ofgestierzt ass a kappiwwer op enger Sandbänk leie bliwwen ass. Deen aneren Helikopter konnt nach esou just landen, woubäi de Pare-brise futti gaangen ass a sechs Passagéier duerch d'Glas blesséiert goufen. Am Ganzen hu sech d'Rettungsekippe missten ëm 13 Passagéier këmmeren.