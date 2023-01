"Médecins sans frontières" verurteelt den afghanesche Verbuet, datt Frae fir ONG'e kënne schaffen.

Dëst wier eng weider Etapp, fir Frae weider aus dem ëffentleche Liewen auszeschléissen.

Méi wéi d'Hallschent vum Personal vu "Médecins sans frontières" wier weiblech, heescht et vun der Hëllefsorganisatioun. D'Frae géingen an der humanitärer Hëllef eng zentral Roll spillen, och an der medezinescher Versuergung vun de Leit.

MSF an aner Organisatioune kéinten elo am Afghanistan net méi déi néideg Soinen assuréieren.

Déi radikal-islamesch Taliban hate mam rezenten Dekret d'Rechter vun de Frae weider limitéiert.