D'Zivilklo géint den emeritéierte Poopst wéinst Vertusche vu Mëssbrauchsfäll an den 80er Jore bleift och no sengem Doud bestoen - op d'mannst virop.

Eigentlech "trëtt mam Doud vun enger Partei grondsätzlech eng Ënnerbriechung wéi am Paragraf 239 vun der Zivilprozessuerdnung an", wéi d'Spriecherin vum Landgeriicht Traunstein erkläert. Ma an dësem Fall géing dat awer net gëllen, well de "Verstuerwene vun engem 'Prozess-Mandant' vertriede war".

De Joseph Ratzinger, dee um Silvestermoie gestuerwen ass, hat eng grouss Affekoten-Etude domat chargéiert, hien am Prozess ze vertrieden. De Vertrieder vum emeritéierte Poopst kéint der Geriichtsspriecherin no eng Ënnerbriechung vum Prozess ufroen, bis gekläert ass, wien d'Ierwe vum Ratzinger sinn. Ob esou eng Demande gestallt gëtt, kéint een awer nach net soen.

Am Summer d'lescht Joer hat e Mann, deen eegenen Informatiounen no vum verurteelte Widderhuelungstäter, dem Paschtouer H. zu Garching, mëssbraucht gouf, eng Zivilklo agereecht. D'Klo ass net just géint den em. Poopst Benoît XVI geriicht, deen zu där Zäit Äerzbëschof vu München a Freising war, mä och géint de verurteelte Paschtouer selwer. Zil vun der Klo ass ënnert anerem, erauszefannen, ob Responsabeler vum Bistum Dote vertuscht an esou weider Dote méiglech gemaach hunn. "D'Klo geet weider mam Ierwe vum Verstuerwenen", sot och den Affekot vum Affer, deen d'Plainte gemaach huet.