Dat deelen d'Distributeure mat, vun offizieller Säit gëtt et awer nach keng Confirmatioun. Déi entspriechend Lizenze si gratis.

D'Ziel dierft et sinn, méi Touristen unzelackelen. Domat dierften d'Präisser däitlech falen. Bis ewell huet en hallwe Liter Béier an der Moyenne 15 Euro kascht. Lokale Medien no gëllt déi nei Reegelung zënter dem éischte Januar an dat elo mol ee Joer laang.