Déi parlamentaresch Landschaft an den USA huet sech no dësen Tëschewale jo verännert. D’Republikaner hunn elo eng Majoritéit am Representantenhaus.

Dat wäert dem President Joe Biden d’Regéiere vill méi schwéier maachen. Wichteg Gesetzprojete kënnen nämlech elo vun der Oppositioun blockéiert ginn. Reformen, wéi déi vum Avortement, oder iwwert e Verschäerfe vum Waffegesetz dierften elo kaum nach eng Chance hunn. Am Senat hunn d’Demokraten hir Majoritéit vun 51 vun 100 Sëtz jo kënne verdeedegen.