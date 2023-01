Mëtt vum Mount wäert zu Saarbrécken eng éischt Fach-Ober-Schoul opgoen, déi eng Bildungsoffer a Richtung Police erméiglecht.

D’Konzept gesäit vir, dass Jonker vun der 11ter Klass un, also am Alter vun 17 an 18 Joer, iwwert e ganzt Schouljoer souwuel theoreetesch, wéi och praktesch Erfarung am Policedéngscht kënne sammelen, via Praktikumsdeeg.

D’Initiativ gëtt vun der GDP, der däitscher Policegewerkschaft begréisst, well et quasi am ganze Land u Poliziste feelt. D’Kader-Bedingunge fir de Beruff missten endlech reforméiert ginn.