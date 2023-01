De Bouf ass zanter e Samschdeg am Schacht gefaangen. De lokalen Autoritéiten no wier net kloer, ob hien nach lieft.

Am Vietnam versiche Secouristen zanter e puer Deeg, en 10 Joer ale Bouf ze retten, deen an e 35 déiwen, huele Bëtonspilier gefall ass. Zanter en Dënschdeg ginn si dobäi vun der Arméi ënnerstëtzt.

Wéi et vun de Secouristen heescht, géife si elo zesumme mat der Arméi a mat Ingenieuren versichen, de Pilier an d'Luucht ze hiewen, fir de Jong ze retten. Dofir géifen eng honnert Zaldoten an dat néidegt Ekipement op d'Plaz bruecht ginn.