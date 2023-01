Nodeems déi däitsch Verdeedegungsministesch wéinst engem Video op Silvester an d'Kritik gerode war, fuerderen d'Presidente vun CDU an CSU hire Récktrëtt.

Ee Videomessage mat Wënsch fir dat neit Joer kéint der däitscher Verdeedegungsministesch Christina Lambrecht d'Amt kaschten. Op mannst wann et dem Friedrich Merz an dem Markus Söder no geet. D'Cheffe vun CDU an CSU hunn de Bundeskanzler Olaf Scholz um Dënschdeg derzou opgefuerdert, seng sozialdemokratesch Parteikolleegin ze entloossen. "All Stonn, déi d'Lambrecht weider am Amt bleift, schwächt d'Autoritéit vum Bundeskanzler", esou de Friedrich Merz am Gespréich mat der Zeitung "Münchner-Merkur". D'Lambrecht hat an engem Video den Zaldotinnen an Zaldote vun der Bundeswehr fir dat neit Joer gewënscht a vum Krich an Europa geschwat, wärend am Hannergrond Silvesterrakéiten explodéiert sinn. D'Verdeedegungsexpertin vun der FDP, d'Marie-Agnes Strack-Zimmermann, huet d'Lambrecht par Konter a Schutz geholl. D'Cheffin vun der Verdeedegungskommissioun am Bundestag huet ënnerstrach, datt een d'Lambrecht net doru moosse sollt, ob ee Video gelongen ass oder net, mee ob si bereet wier d'Bundeswehr ze reforméieren. Sou misste beispillsweis déi militäresch an zivil Verwaltunge zesummegeféiert ginn.