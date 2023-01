De lokale Parquet vun der Regioun Boucle du Mouhoun huet matgedeelt, datt "déi meescht Affer, alleguer Männer, erschoss goufen".

Wéi d'Regierung vum Burkina Faso mellt, wier een iwwert e "Virfall zu Nouna an der Nuecht vum 30. op den 31. Dezember informéiert" ginn, wouropshin eng Enquête lancéiert gouf. D'Regierung rifft d'Bevëlkerung dozou op, roueg ze bleiwen.

D'Mënscherechtsorganisatioun "Gemenge géint Stroffräiheet a Stigmatiséierung" huet Fräiwëllege-Milize vun der Regierung fir d'Morde responsabel gemaach. Arméiert Zivilisten, déi eegenen Aussoen no zu de "Fräiwëllege vun der Verdeedegung vum 'Vaterland'" (VDP) ugehéieren, hätten "oppen organiséiert Déifställ a Mësshandlungen" duerchgefouert.

Zanter 2015 steet de Burkina Faso ënnert enger Spiral vu Gewalt. Reegelméisseg kënnt et zu arméierten Attacke vun dschihadistesche Gruppen, déi deelweis mam Terrornetzwierk Al-Kaida an der Dschihadistemiliz Islamesche Staat zesummeschaffen. Dowéinst rekrutéiert d'Regierung zanter 2019 Ziviliste fir d'VDP, déi d'Arméi am Kampf géint dës Gruppen ënnerstëtze sollen.