En Dënschdeg den Owend eiser Zäit sollt am US-Representantenhaus en neie Speaker gewielt ginn. D'Wal ass no 3 Tier ouni Resultat op en Enn gaangen.

Dat ass ëmmerhin deen drëttwichtegste politesche Posten an den Vereenegte Staaten vun Amerika, hannert dem President an dem Vizepresident. E Vott, deen am Prinzip just eng Formalitéit ass.

Keen neie Spriecher vum Representantenhaus gewielt / Dany Rasque

D'Republikaner vum fréiere President Trump, déi zënter de Midterms am November zejoert eng knapp Majoritéit am Representantenhaus hunn, hunn et awer net fäerdeg bruecht en Accord an den eegene Reien ze fannen.

Grousse Favorit fir d'Successioun vun der Demokratin Nancy Pelosi z'iwwerhuelen war de republikanesche Fraktiounschef Kevin McCarthy. Hien hätt 218 vun de 435 Stëmme gebraucht. Eigentlech kee Problem, seng Partei huet 222 Memberen am Representantenhaus, also 4 Stëmme méi wéi gebraucht ginn.

Am Contraire zu den Demokraten, déi net genuch Vertrieder hunn, fir op deen néidege Score ze kommen. Trotzdeem hunn d'Republikaner et einfach net fäerdeg bruecht, sech zesummen hannert ee Kandidat ze stellen, esou datt an deenen éischten zwee Tier 15 Stëmme gefeelt hunn an am drëtten esouguer nach eng méi.

Et ass zënter 100 Joer net méi virkomm, datt méi wéi een Tour néideg war, fir en neie Spriecher vum Representantenhaus ze wielen.

Ganzer dräi Mol hunn déi 435 Vertrieder en Dënschdeg den Owend an engem komplizéierte Prozess ofgestëmmt. De Vott funktionéiert nämlech net iwwert den elektronesche Wee, mä Jidderee gëtt eenzel opgeruff an nennt dann den Numm vu sengem Kandidat. Dat gëtt op der Hand notéiert an um Enn zesummegezielt.

Schold um Debakel sinn eng 20 Republikaner, déi der Meenung waren de Fraktiounschef McCarthy wier ze vill moderat. Si hunn am zweeten an am drëtten Tour fir den Jim Jordan gestëmmt, e Vertraute vum Donald Trump, deen an de Reie vun de Republikaner zu de konservativen Hardliner gehéiert. Wéi laang et elo nach dauert bis deen drëttwichtegste Posten an der amerikanescher Politik besat ass bleift ofzewaarden. Et ass laang hier, mä 1856 waren am Ganzen 133 Tier néideg, fir en neie Spriecher vum Representantenhaus ze fannen. Dat hat zwee Méint gedauert.

Bis en neie Speaker gewielt ass, ass d'Representantenhaus blockéiert.