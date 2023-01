Zanter dem 30. Dezember zejoert si 54 Fleeger an Infirmiere vum Spidol am Krankeschäin, well se iwwerlaascht sinn.

D'Direktioun wëll elo reagéieren an huet proposéiert, 12 weider Vollzäit-Tâchen ze schafen. Domat soll dat aktuellt Personal entlaascht ginn. Dat melle verschidde franséisch Medien, dorënner ënner anerem "France Lorraine Bleu". Ausserdeem wëll d'Spidol sech elo bei bei de Garden an den Urgencen anescht opstellen. En Dënschdeg gouf et dowéinst eng Entrevue tëscht der Direktioun an de Fleeger.

Den Ament funktionéiert d'Urgence am Spidol nëmmen zum Deel. Patiente ginn a Klinicken an der Ëmgéigend bruecht. Wéi de Quotidien mellt, deels och an de Centre hospitalier op Esch.

D'Personal soll am Laf vum Mëttwoch eng Decisioun treffen, ob een d'Propositiounen vun der Direktioun acceptéiert, an d'Leit aus hire Krankeschäiner zeréckkommen.