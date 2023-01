D'EU beréit dann och en Donneschdeg iwwert den Ëmgang mat Mënschen, déi aus China areesen. Frankräich a Spuenien plädéiere fir esou Tester.

De Chef vum Welt-Doktesch-Verband Frank Ulrich Montgomery huet sech fir eng europawäit Corona-Testflicht, fir alleguerten d'Leit déi den Ament aus China kommen, ausgeschwat.

Wéi hie géigeniwwer der "Rheinischen Post" sot, wéisst een den Ament net genee, wat a Punkto Virus a China geschéie géif. Kloer wier just, dass d'Zuel vun den Neiinfektioune géif komplett onkontrolléiert an d'Luucht schéissen. Dowéinst wier net auszeschléissen, dass nei Varianten entstéingen, déi hire Wee an Europa fanne kéinten.

Mat enger europawäiter Testflicht géif een dann och op enger Linn leien mat Groussbritannien an mat den USA, déi hei méi virsiichteg wieren, sou de Medezinner.