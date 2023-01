Déi meeschte vun de militäresche Gidder ginn an d'Ukrain exportéiert, dat fir ee Betrag vun 2,24 Milliarden Euro. Op der zweeter Plaz läit Holland.

Obwuel déi däitsch Rüstungsexporter am Joer 2022 mat 8,36 Milliarden Euro op engem héijen Niveau leien, ass d'Zomm awer e bëssi méi niddreg wéi am Rekordjoer 2021. Wéi den däitsche Wirtschaftsministère e Mëttwoch matgedeelt huet, goufen déi meeschte Gidder an d'Ukrain exportéiert, dat fir 2,24 Milliarden Euro. Et géing een dat osteuropäescht Land esou géint d'Attack vu Russland ënnerstëtzen.

Op Plaz zwee läit Holland (1,83 Milliarden Euro), gefollegt vun den USA (864 Milliounen Euro) a Groussbritannien (453 Milliounen Euro). Déi 8,36 Milliarden Euro deele sech op 3,96 Milliarden Euro fir Krichswaffen a 4,4 Milliarde fir Rüstungsgidder op. Méi wéi 90 Prozent vun den Exporter géingen un enk Partnerlänner respektiv d'Ukrain goen. Sou wéilt ee verhënneren, datt Rüstungsgidder an d'Hänn vu Länner kommen, déi d'Menscherechter net respektéieren, sou de Staatssekretär am Wirtschaftsministère Sven Giegold.