Mat de Fräiloossunge gëtt de 75. Anniversaire vun der Onofhängegkeet vum Land markéiert.

Am Myanmar huet d'Militärjunta e Mëttwoch de Moien annoncéiert, méi wéi 7.000 Prisonéier fräiloossen ze wëllen. Ob a wéi vill politesch Gefaangener aus dem Prisong entlooss goufen, ass net gewosst.

E Mëttwoch de Moien haten d'Famillje vun enge sëllegen Häftlinge virun den Diere gewaart, an der Hoffnung hir Familljememberen erëmzegesinn. Op Feierdeeg ginn am Land reegelméisseg Prisonéier fräigelooss.

Zanter dem Militärputsch den 1. Februar 2021, an där d'Regierungscheffin Aung San Suu Kyi vun der Junta entmuecht gi war, geet d'Arméi haart géint all Widderstand vir. De Chef vun der Militärjunta huet iwwerdeems e Mëttwoch annoncéiert, "fräi a Fair Walen" am Myanmar wëllen ofzehalen.

Der Hëllefsorganisatioun AAPP no sinn an de leschten zwee Joer eng 17.000 Mënschen inhaftéiert ginn a bal 2.700 koumen ëm d'Liewen. Aung San Suu Kyi gouf ënnert der Kontroll vun der Militärjunta zu 33 Joer Prisong verurteelt ginn a sëtzt an Isolatiounshaft.