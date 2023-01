Géint de Buergermeeschter vu Metz gëtt eng Prisongsstrof mat Sursis vu 6 Méint gefrot, sou wéi eng Geldstrof vun 20.000 Euro.

De François Grosdidier gëtt op engem Geriicht zu Epinal jugéiert, him gëtt "prise illégale d'intérêts" reprochéiert. Den Ex-Member vun UMP an LR soll virun enger décker Dose Joren a senger Zäit als Deputéierte parlamentaresch Suen an eng Associatioun gestach hunn, vun där hie President war. D'Urteel ass de 7. Februar.