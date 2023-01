Den 10 Joer alen Nam konnt nach net gebuerge ginn, mee d'Autoritéiten hunn d'Hoffnung opginn, hie lieweg erëmzefannen. Hie gouf elo fir dout erkläert.

Wärend Deeg hunn d'Secouriste probéiert, de klengen Nam, deen e Samschdeg am Vietnam an ee 35 Meter déift Betongsrouer gefall war, ze retten. Och d'Militär war un der Rettungsaktioun bedeelegt. Mat speziellem Geschier hu si probéiert, de Buedem ronderëm d'Rouer esou wäit ze lockeren, datt et aus dem Buedem kéint gezu ginn. Och war ëmmer nees Sauerstoff an d'Déift gepompelt ginn, fir de Jong um Liewen ze halen.

D'Efforte konnten dem Jong säi Liewe wéi et schéngt awer net retten. De Jong wier wärend de Rettungsaarbechte gestuerwen, esou de stellvertriedende Regierungschef vun der südvietnamesescher Provënz Dong Thap, den Doan Tan Buu, e Mëttwoch den Owend virun der Press.

© DONG THAP PROVINCIAL DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION/AFP/Handout

Elo wéilt een dem Jong seng Läich esou séier wéi méiglech recuperéieren. Nach e Mëttwoch den Owend kéint d'Rouer aus dem Buedem gezu ginn.

Den 10 Joer ale Jong hat e Samschdeg zesumme mat dräi Noperen op dem Chantier vun enger neier Bréck no Eisestécker gesicht, wéi hien an dat just 25 Zentimeter breet Rouer gefall ass. De Jong soll staark ënnererniert gewiescht sinn a wéi manner 20 Kilo gewien hunn - normal wieren an deem Alter ofhängeg vun der Gréisst éischter 35 bis 45 Kilo.

"Et ass een traurege Fall", esou den Doan Tan Buu der Dpa géigeniwwer. Dem klengen Nam säi Papp wier op der Plaz vum Accident an Tréinen ausgebrach, wou säi Jong fir dout erkläert gouf. Well d'Rettungsaarbechten esou laang gedauert hunn a wéinst de méigleche Blessure vum Kand, gëtt net domat gerechent, datt et nach um Liewe kéint sinn. Eng Kamera, déi an d'Rouer erofgelooss gouf, huet zulescht keng Liewenszeeche vum Jong méi gewisen.