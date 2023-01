Op der Péitersplaz sinn en Donneschdeg de Moien zéngdausenden international Gäscht fir de Requiem mat derbäi, deen de Poopst Franziskus hale wäert.

No der Mass ëm 9. 30 Auer gëtt den emeritéierte Poopst am Péitersdoum begruewen. Hie gëtt an der Krypta ënnert der Basilika bäigesat, op där Plaz, wou de Poopst Jean-Paul II louch. Hie gouf no senger Séilegspriechung am Joer 2011 an d'Basilika verluecht a gouf 2014 helleg gesprach.

Déi ganz Zeremonie en Donneschdeg ass sou speziell, well zanter Mënschegedenke kee Poopst méi eng Mass fir säi Virgänger gehalen huet. Normalerweis ass de Pontifex jo am Amt bis zu sengem Doud.

Eng 195.000 Leit hunn dem Poopst Benoît schonn déi lescht Éier erwisen, an deenen dräi Deeg, an deenen hien am Vatikan opgeboort war.

Den Äerzbëschof a Kardinol Jean-Claude Hollerich ass en Donneschdeg och bei der Trauerfeier mat derbäi. Nächste Sonndeg, de 15. Januar, ass an der Kathedral an der Stad och eng Gedenkmass zu Éieren vum Joseph Ratzinger.