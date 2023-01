Nodeems China viru kuerzem seng 0-Covid-Politik opginn huet an eng sëllege Mesure gefall sinn, grasséiert de Virus quasi onkontrolléiert uechter d'Land.

An dësem Kader hunn elo och Däitschland, d'Belsch a Schweden eng Testflicht fir Leit annoncéiert, déi aus China areesen. Am spéide Mëttwoch den Owend haten d'EU-Staaten decidéiert, esou eng Testflicht fir d'Memberlänner ze recommandéieren. Och d'Undoe vu medezinesche Masken am Fliger gëtt recommandéiert.

Wéi d'Noriichtenagence Belga mellt musse Leit, déi iwwert en Direktfluch vu China an d'Belsch wëllen, an Zukunft en negative Coronatest virweisen. En entspriechende kinneklechen Dekret kéint e Samschdeg verëffentlecht ginn. D'Ofwaasser aus de Fligeren aus China soll iwwerdeems op nei Virusvarianten iwwerpréift ginn.

Den däitsche Gesondheetsminister Karl Lauterbach huet en Donneschdeg annoncéiert, datt och Däitschland op dee Wee well goen. Passagéier aus China musse geschwënn op d'mannst een negative Schnelltest virweise kënnen.

A Schweden gëllt d'Testflicht fir Leit, déi aus China kommen, vun e Samschdeg un fir fir d'éischt emol dräi Wochen. Fir schwedesch Staatsbierger soll se awer net gëllen.

Frankräich, Italien a Spuenien haten an de leschten Deeg schonn eng Testflicht agefouert. Ob Lëtzebuerg och méi streng Mesure wëll aféieren, ass bis ewell nach net gewosst.