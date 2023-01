An den zwee Joer, zanter Trump-Supporter den US-Kapitol gestiermt haten, hunn d'US-Autoritéiten 950 Verdächteger festgeholl. 484 hu sech schëlleg bekannt.

No ronn 350 weidere Verdächtege gëtt nach ëmmer gesicht. Dat huet den US-Justizministère zu Washington e Mëttwoch matgedeelt. "Eis Aarbecht ass nach laang net eriwwer", sou den US-Justizministère Merrick Garland virum Joresdag de 6. Januar. Déijéineg, déi fir den "Ugrëff op eis Demokratie verantwortlech" wieren, géifen och weiderhin zur Rechenschaft gezu ginn.

Den FBI versicht deemno nach ëmmer erauszefannen, wien um Virowend vum 6. Januar 2021 zwou Rouerbommen an de Parteibüroen an der Géigend vum Kongress deponéiert hat. D'Belounung fir Informatiounen iwwert déi Verantwortlech gouf och elo vun 100.000 Dollar op 500.000 Dollar - ëmgerechent 472.000 Euro - erhéicht. Dat well d'Rouerbomme funktiounsfäeg waren an deemno een hätte kënnen ëmbréngen.

Honnerte radikal Trump-Supporter haten de 6. Januar 2021 den US-Kapitol gestiermt, fir esou eng Confirmatioun vun der Victoire vum Demokrat Joe Biden bei der Presidentschaftswal vum November 2020 ze verhënneren. De fréiere President Donald Trump hat no der Wal wochelaang sëllege widderluechte Bedruchsvirwërf erhuewen. Duerno huet den Trump seng Supporter opgefuerdert, zu Washington bei de Kapitol ze marschéieren an op "Däiwel komm raus" ze kämpfen. Den Ugrëff als Suitte vun dësem Opruff hat zu fënnef Doudege gefouert an hat weltwäit fir Entsetze gesuergt.

De 6. Januar gëllt als schwaarzen Dag an der Geschicht vun der US-Demokratie.