Et ass e Rekord ëm de Muechtkampf am US-Kongress. Zanter dem 19. Joerhonnert hunn d'Deputéiert am Representantenhaus net esou vill Uleef gebraucht.

Et gëtt deemno nach ëmmer kee Speaker am US-Kongress, dat heescht e President fir d'Representantenhaus. No 11 Ofstëmmungen iwwert déi lescht 3 Deeg gouf et keng Majoritéit fir en neie Speaker, deen d'Republikaner no de mid-terms elections am November u sech kënne stellen. De Republikaner hiren Haaptkandidat, de Kevin McCarthy kritt d'Skeptiker an den eegene Reien awer einfach net iwwerzeegt. Eng Republikanerin huet souguer de fréiere President Donald Trump elo als Géigekandidat proposéiert, wat jo erlaabt ass. D’ënnescht Haus am US-Kongress kënnt e Freideg de Mëtteg Lokalzäit fir en 12. Versuch beieneen.