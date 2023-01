En nei Etüd confirméiert: D'Gletscherschmëlzen ass net méi ze stoppen. Ma et wier nach Zäit dogéint ze steieren, de Ball läit bei der Politik.

D'Resultater vun der Etüd bidden en ëmfaassende Bléck op d'Zukunft vun de Gletscher op der Äerd. D'Auteuren hunn awer ervirgehuewen, wéi wichteg et ass, d'Zäregas-Emissiounen an d'Suitte vum Gletscherschmëlzen, wéi zum Beispill d'Hausse vum Mieresspigel, ze begrenzen. Souguer wa mer d'Äerderwiermung op 1,5 Grad am Verglach zum virindustriellen Zäitalter begrenzen, kéinte ronn 49% vun den 215.000 Gletscher weltwäit verschwannen.

Et gëtt awer e positive Message: Wann d'Politik direkt néideg Moossnamen zum Klimaschutz ergräift, all Zéngtel Grad manner Erwiermung kënne dëse Prozess méi lues maachen. Mat dëse Berechnunge confirméiert déi international Ekipp ëm den David Rounce vun der Carnegie Mellon University zu Pittsburgh déi Erkenntnisser zum Ausmooss vum Gletscherschmëlzen, déi ee bis ewell schonn hat.

Si hu fir hir Etüd d'Auswierkunge vu véier Zenarien op d'Gletscher ënnersicht, bei deenen déi global Duerchschnëttstemperatur ëm 1,5; 2; 3 a 4 Grad klëmmt. "All Grad méi féiert zu méi Schmëlzen a Verloschter", sou d'Regine Hock vun der Universitéit Oslo souwéi der University of Alaska Fairbanks a Matautorin vun der Etüd. "Dat bedeit awer och, dass een d'Verloschter reduzéiere kann, wann een d'Temperaturhausse reduzéiert. Dat heescht, et gëtt nach e wéineg Hoffnung."

Bei den an der Etüd berécksiichtegt Gletscher geet et ëm Gletscher an de Bierger, d'Äismassen op Grönland an an der Arktis gehéieren net dozou.

Bei enger Hausse vun der globaler Duerchschnëttstemperatur ëm 1,5 Grad géifen d'Verloschter ongeféier 26 Prozent vun der weltwäiter Äismass ausmaachen, well déi klengste Gletscher als éischt betraff wieren. De Mieresspigel géif sech am Schnëtt ëm 9 Zentimeter erhéijen. Am schlëmmsten Zenario géif de Mieresspigel der Etüd no ëm 15 Zentimeter klammen. Da wier och de gréisste Gletscher, zum Beispill an Alaska, staark betraff. Bis zum Enn vum Joerhonnert géifen deen Ament 83 Prozent vun de Gletscher verschwannen, wat 41 Prozent vun der Äismass entsprécht.

Néng bis 15 Zentimeter Erhéijung vum Mieresspigel géife sech wuel net no vill unhéieren, d'Wäerter wieren awer e "grousse Grond zur Suerg", sou d'Regine Hock nach. Wat dës méi héich sinn, wat méi Iwwerschwemmunge bei Stierm optrieden an domat "vill méi Schued" verursaachen.

D'Verschwanne vun de Gletscher wierkt sech der Etüd no och op d'Waasserressourcen aus. Deemno liwwere si Séisswaasser fir ronn zwou Milliarde Mënschen. D'Hock sot weider, nach wier et méiglech, d'Suitten ze begrenzen. "Ob et dozou kënnt, hänkt vun de politeschen Decideuren of."