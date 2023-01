En 42 Joer ale Familljepapp an den USA huet seng Fra, seng fënnef Kanner a seng Schwéiermamm erschoss. Seng Fra hat virdrun d'Scheedung agereecht.

No der bluddeger Dot huet hie sech wéi et schéngt selwer erschoss, wéi d'Autoritéiten am Bundesstaat Utah matdeelen. D'Kanner waren tëscht 4 a 17 Joer al. Dem Buergermeeschter vun Enoch City no hätt d'Fra den 21. Dezember d'Scheedung agereecht.

Frënn a Famill haten d'Autoritéiten alertéiert, well si sech Suergen ëm d'Famill gemaach hunn. Doropshin huet d'Police am Haus vun der Famill zu Enoch City déi aacht Läiche fonnt. Wéi et heescht war d'Famill der Police scho bekannt. Scho virun e puer Joer wier géint d'Famill ermëttelt ginn, esou de Policechef, ouni awer weider Detailer ze nennen.