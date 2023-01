Mat där neier Reegelung wëll d'Regierung d'Grondversuergung a systemrelevante Beruffer garantéiere kënnen.

Dem Wirtschaftsminister Grant Shapps no soll déi nei Reegelung fir d'Secteure vun der Santé, der Educatioun an dem Zuchverkéier gëllen. Geplangt ass, dass an Zukunft en Deel vun de Mataarbechter och am Fall vun engem Streik weider schaffe muss. Geschitt dat net, kéint d'Firma juristesch virgoen a Mataarbechter entloossen. D'Gewerkschafte kritiséieren dës Initiativ als "fundamentalen Agrëff an d'Aarbechtsrechter".

A Groussbritannien gëtt aktuell an enger ganzer Rei Secteure gestreikt, zum Beispill bei der Bunn, der Post oder och nach de Rettungsdéngschter.