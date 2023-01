Béid Männer goufen der iranescher Justiz no e Samschdeg de Moie gehaange ginn.

Si solle bei de regierungskritesche Protester e Sécherheetsbeamten ëmbruecht hunn. Domadder klëmmt d'Zuel vu Leit, déi wéinst den Demonstratiounen higeriicht goufen op op d'mannst 4. Der Justiz no handelt et sech ëm de Mohammad Mehdi Karami an de Seyyed Mohammad Hosseini.

De Mohammad Mehdi Karami war Karate-Champion. Biller op Twitter weisen Diplomer souwéi national an international Medailen. Scho wéi e festgeholl gouf, solle Sécherheetsleit de Karami esou brutal aggresséiert hunn, datt se de blesséierte Mann fir dout gehalen hunn an e leie gelooss hunn, wéi et vum Aktivistegrupp 1005tasvir heescht. Am Prisong soll de Karami gefoltert gi sinn.

Och den 39 Joer ale Seyyed Mohammad Hosseini soll wärend senger Haft schwéier mësshandelt gi sinn.

Zwei junge Leben ausgelöscht. Für den eigenen Machterhalt. Die Grausamkeit dieser Machthaber kennt kein Ende.

Mögen sie in Frieden ruhen, Mohammad Mehdi Karami und Seyyed Mohammad Hosseini. pic.twitter.com/1jLmqU3Uiv — Gilda Sahebi (@GildaSahebi) January 7, 2023

An de soziale Medie preziséieren eng Rei Demonstranten awer, dass just verschidde Fäll ëffentlech gemaach a vun den iraneschen Autoritéiten iwwerhaapt confirméiert ginn.