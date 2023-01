D'Protester hu sech ënnert anerem géint d'Pläng vum neie Justizminister geriicht. D'Demonstrante fäerten, datt de Justizsystem geschwächt wäert ginn.

Donieft sinn et d'Virwërf vun de Manifestante gewiescht, datt d'Regierung kriminell a korrupt wier. Déi nei Koalitioun vum op en neits gewielte Ministerpresident Netanjahu ass déi am wäitste riets geriichte Regierung an der Geschicht vum Staat Israel. Eng éischte Kéier sinn och rietsextrem Politiker an der Regierung vertrueden.