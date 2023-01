Den US-President Joe Biden reest fir eng éischte Kéier a senger Amtszäit un d'Südgrenz vun den USA.

Fir e Sonndeg ass eng Visitt an der Stad El Paso am Bundesstaat Texas geplangt. Den demokratesche Politiker soll do ënnert anerem Grenzbeamten treffen. De Biden hat rezent nei Mesuren annoncéiert, fir déi illegal Migratioun an d'USA anzedämmen. Am Dezember koumen der däitscher Presse-Agence no am Dezember pro Dag am Duerchschnëtt 8.000 Migranten un der Südgrenz vun den USA un. D'republikanesch Partei schwätzt vun onerdrobaren Zoustänn a wërft dem President Biden eng verfeelte Migratiounspolitik vir.