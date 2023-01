Eng Informatioun aus den USA hat an Däitschland fir groussen Alarm gesuergt.

Géint Hallefnuecht hunn Anti-Terror-Unitéiten d'Wunneng vun engem Mann gestiermt, dee verdächtegt gëtt en islamistesch motivéiert Attentat mat Gëft geplangt gehat ze hunn.

Rieds geet vun Cyanide a Rizin.

Wéi d'Enquêteuren d'Wunneng duerchsicht hunn, hu se allerdéngs keng vu béide Substanze fonnt.

Ob den 32 Joer alen Iraner effektiv u Gëft komm ass an dat méiglecherweis éierens anescht stockéiert, konnten d'Enquêteuren bis elo nach net soen.

Et ginn och nach keng Informatiounen driwwer, wéi konkret d'Pläng fir en Attentat waren a wat respektiv wou dat méiglecht Zil gewiescht wier.

Aus Sécherheetskreesser heescht et, datt de Mann Member an enger sunnitescher islamistescher Terrorgrupp ass a soll deemno net am Optrag vun Autoritéiten am Iran gehandelt hunn.

Et ass och nach ëmmer onkloer, ob a wéini de Mann virun en Haftriichter kënnt.