Zwou Garagë goufen duerchsicht, déi engem vun de Männer kéinte gehéieren, déi festgeholl goufen. Dat huet de Parquet vun Düsseldorf matgedeelt.

D'Enquêteuren, déi den Ament wéinst Terrorverdacht zu Castrop-Rauxel a Rheinland-Pfalz am Asaz sinn, hu wéi et schéngt e verdächtege Pak an enger Garage fonnt. An enger anerer Garage gouf et Indicen op eng Sprengfal.

Dat mellt den däitsche Spiegel.

De betraffene Site gouf deels evakuéiert a groussraimeg ofgespaart.

An der Nuecht op e Sonnde goufen zwee iranesch Bridder vun der Police matgeholl. Si sollen en islamistesch motivéiert Attentat geplangt hunn. Iwwer e méiglecht Zil gouf nach Näischt gemellt.