D'Schëff mam Numm "M/V Glory" war am Kanal, deen d'Rout Mier mam Mëttelmier verbënnt, op Grond gelaf. Duerch den Incident si béis Erënnerungen erop komm.

E Méindeg ass d'Frachtschëff "M/V Glory" am Suezkanal op Grond gelaf, et konnt awer séier rëm befreit ginn. De Verkéier am Kanal, an deem eng sëllege Schëffer zirkuléieren, wier net beanträchtegt ginn. Den Accident wier op ee stënterlechen techneschen Defekt zeréckzeféieren. D'Schëff gouf ofgeschleeft a gëtt elo gefléckt. Den Accident huet un een änlechen Incident vum Mäerz 2021 erënnert. Deemools war d'Frachtschëff "Ever Given" op Grond gelaf an hat de Kanal komplett blockéiert. Deemools war den internationale Schëffsverkéier stark beanträchtegt ginn. De Suezkanal verbënnt d'Rout Mier mam Mëttelmier.