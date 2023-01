Bis de 6. Januar hu sech an der chinesescher Provënz Henan 89 Prozent vun der Populatioun mam Coronavirus infizéiert. Dat si ronn 88,5 Millioune Mënschen.

Am Kader vun der massiver Ausbreedung vu Covid-19 a China hu sech an der Provënz Henan bis de 6. Januar 89 Prozent vun der Populatioun mam Corona-Virus infizéiert. Dat huet den Direkter vun der Gesondheetskommissioun vun Henan matgedeelt. Henan läit am Zentrum vu China an ass déi Provënz mat den drëttmeeschten Awunner. Den 19. Dezember d'lescht Joer wier den Héichpunkt vun de Visitte bei engem Dokter wéinst Erkrankunge mat Féiwer erreecht ginn. Zanterhier wier d'Zuel vun den Infektiounen erofgaangen.

D'Autoritéite rechne mat enger neier Well vun Infektiounen am Zäitraum ronderëm dat chinesescht Neijoerschfest den 22. Januar. Da reese vill Chinesen aus de Stied bei hir Famill op d'Land. E Samschdeg goufe 34 Millioune Persoune gezielt.

A China ass d'Zuel vun Infektioune mam Coronavirus an de leschte Wochen extrem an d'Luucht gaangen. No Protester an der Populatioun géint déi streng Restriktiounen hat d'Regierung Mëtt Dezember hir Null-Covid-Strategie opginn.

Am Ausland ass et iwwerdeems d'Angscht, datt duerch Persounen, déi aus China areesen, nei Virusvarianten ageschleeft kéinte ginn. Eng rei EU-Länner hunn eng Testflicht fir déi Leit agefouert. De chineseschen Ambassadeur zu Berlin huet dës Decisioun als Diskriminéierung kritiséiert. China selwer verlaangt vu Leit déi areesen een negative Corona-Test, deen net méi wéi 48 Stonnen al duerf sinn. Dëst awer onofhängeg vum Land aus deem se kommen.