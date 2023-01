Ëmweltorganisatioune kritiséieren Danone dofir, net genuch fir d'Ëmwelt ze maachen. Eng Klo soll si dozou bréngen, manner Plastik ze benotzen.

D'Organisatioune ClientEarth, Surfrider Foundation Europe a Zero Waste France hunn eng Klo agereecht a beruffe sech doran op d'Liwwerkettegesetz a Frankräich. Danone soll e "Plang zur Deplastifizéierung" virleeën.

D'Aktiviste reprochéieren Danone, net genuch ze maachen, fir d'Verwenne vu Plastik an d'Auswierkungen op d'Ëmwelt ze reduzéieren. "Eis ass kloer, dass dëst net vun haut op muer geschéie kann, awer et muss haut ufänken", sou d'Antidia Citores, Porte-parole fir déi dräi Organisatioune géintiwwer der AFP.

Dat besote Gesetz war 2017 a Frankräich agefouert a verflicht grouss franséisch Firmen dozou, déi grondleeënd Mënscherechter an den Ëmweltschutz anzehalen. Dat betrëfft och hir Zouliwwerer. Ëmweltschützer beruffe sech ëmmer méi drop, geriichtlech géint Konzerner virzegoen a mediewierksam op ëmstridde Geschäftspraktiken opmierksam ze maachen.

ClientEarth, Surfrider Foundation Europe a Zero Waste France haten Danone Enn September zesumme mat aacht weidere Liewensmëttelfirmen, wéi Carrefoir a Lactalis, wéinst hirem Plastikverbrauch en Avertissement zoukomme gelooss. Bis ewell gouf just géint Danone eng Klo agereecht.

Danone ass virun allem fir hire Jughurt bekannt, bedreift awer, ënner de Marken Volvic an Evian, nach a Fläschen ofgefëlltent Waasser. De Konzern gehéiert der Organisatioun Break free from plastic no wéi Coca Cola, Pepsico an Nestlé zu den 10 gréissten "Plastikverschmotzer" op der Welt.

Bei Danone wier een "iwwerrascht" vun der Klo. An enger Erklärung op Ufro vun AFP huet de Konzern op Initiative wéi d'Asammele an d'Recycléiere verwisen, "fir dass Plastik baussent der Natur bleift", ma och op d'Fuerschung vun alternative Materialien. Zil vun der Firma wier et, bis 2025 Verpackungen ze entwerfen, déi zu "100 Prozent recycléierbar, nees verwendbar a kompostéierbar" sinn.

Den Ëmweltschützer geet dat net duer, well Danone de Problem net un der Basis géing ugoen: säin héije Verbrauch u Plastik. De Konzern hat a sengem leschte Joresbericht fir 2021 uginn, ronn 100.000 Leit beschäftegt ze hunn, iwwer 24 Milliarden Euro Joresëmsaz gemaach a bal 751.000 Tonne verbrauchte Plastik verbraucht ze hunn