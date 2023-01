E Méindeg ass ee 35 Joer ale Mann schëlleg gesprach ginn, seng Frëndin an engem Hotel zu Tréier erwiergt ze hunn.

Der Riichterin no wier d'Motiv wuel Jalousie gewiescht. D'Dot huet sech Enn Mäerz zougedroen. Eréischt e puer Deeg virdru war d'Fra mat hirer Famill virum Krich an der Ukrain geflücht an hat sech am Saarlännesche Merzig néiergelooss.

Der Riichterin no hätt den Täter ugeholl, datt d'Fra mat anere Männer géif schreiwen. "Dat huet hien als Verrot opgeholl", esou d'Petra Schmitz e Méindeg. Hien hätt Dusch am Hotelszëmmer lafe gelooss an d'Affer iwwerrascht, wou si um Bett louch. Hien hätt fir d'éischt der Fra hire Kapp géint d'Matrass gedréckt, se du gewiergt an se duerno mam Bettduch erdrosselt, fir sécherzegoen, datt si och wierklech dout wier.

No der Dot hätt de 35 Joer ale Mann d'Läich dunn ënnert dem Bett verstoppt, wou de Kierper vun der Fra méi spéit vum Botzpersonal fonnt gouf. An der Tëschenzäit hat sech den Täter scho mam Zuch a Richtung Bayern duerch d'Bascht gemaach. Der Riichterin no hätten d'Affer an den Täter scho méi laang eng "labber, op sexuell Relatioune limitéiert Bezéiung gefouert".

Am Laf vun den Ermëttlungen hat de Mann d'Dot zouginn. A sengem leschte Wuert viru Geriicht huet hien dëst awer nees zeréckgeholl. "Et besteet keen Zweiwel, datt hie si doutgemaach huet", sot d'Riichterin um leschten Dag vum Prozess, op deem eng liewenslaang Prisongsstrof géint de Mann ausgeschwat gouf.