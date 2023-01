Iwwer 100.000 Stéit hu kee Stroum. Eng ganz Partie Regioune goufen evakuéiert, wéinst méigleche Bullislawinen.

Betraff wier beispillsweis Montecito, no bei Los Angeles, wat bekannt ass, well vill Promien do wunnen, wéi d’US-Talkshow-Legend Oprah Winfrey, de brittesche Prënz Harry a seng Fra, oder vill Hollywood-Schauspiller.

Méi wéi 100.000 Stéit si scho vum Stroum-Netz ofgeschnidden. 12 Doudeger wiere mëttlerweil schonn ze bekloen.

Eleng an de leschten zwee Deeg hätt et an Zentral-Kalifornien méi gereent wéi soss am ganze Wanter. Besserung ass nach net a Siicht, well fir d’Sierra Nevada bis zu 1m80 Schnéi fir déi nächst Deeg virausgesot ass.