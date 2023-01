De Pensiounsalter soll jo vun 62 op 64 Joer eropgesat ginn. Nëmmen esou wier de Pensiounssystem laangfristeg ofgeséchert.

Et ass en zentrale Sträit-Sujet a Frankräich : D’Pensiounsreform, ee vun de wichtegste Wal-Versprieche vum President Macron.

En Dënschdeg am Nomëtteg wäert d’Regierung ronderëm d’Premierministesch Elisabeth Borne déi nei Versioun dovunner virstellen.

Zentrale Punkt dierft d’Annonce sinn, dass de Pensiounsalter vun 62 op 64 Joer gehéicht gëtt, fir de Pensiounssystem längerfristeg ofzesécheren.

Op alle Fall ass et eng Annonce mat vill politescher Sprengkraaft, well d’Oppositioun zu Paräis déi ganz Reform am Virfeld schonns iwwerflësseg an onsozial genannt huet.

An och d’gilets-jaune Beweegung huet wësse gedoen, de Plang vun der Regierung ganz genee ënnert d’Lupp ze huelen.