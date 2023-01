D'Rakéit huet wéinst technesche Problemer net déi néideg Héicht erreecht.

D'Rakéit sollt kleng staatlech a kommerziell Satellitten op Orbit bréngen.

Et ass eng Kooperatioun tëscht der brittescher Weltraumagence an der privater Entreprise Virgin Orbit. D'Missioun heescht Start Me Up, wéi d'Lidd vun de Rolling Stones.