De Mann huet gestanen, datt hien e puer Mol mat engem Messer op e Meedchen zu Illerkirchberg a Baden-Würtemberg agestach hat.

Dat hunn déi fir d'Ermëttlung zoustänneg Autoritéite matgedeelt. D'Motiv vun der Dot ass awer nach net kloer. Donieft wëll een och aus ermëttlungstechnesche Grënn keng weider Detailer bekannt maachen. De 27 Joer ale presuméierten Täter, e Mann aus Eritrea, hat dës Aussoe schonn de 5. Januar gemaach, virdrun hat hie näischt gesot.

Hien hat d'Dot gestanen a gesot, datt hie béid Meedercher, déi de 5. Dezember attackéiert goufen, virdrun net kannt hat. Der Police no stëmmen d'Aussoe mat deem, wat bei den Ermëttlungen erauskommen, iwwerteneen. Esouwuel um Messer, wéi och op der Kleedung vum Mann, wieren DNA-Spuere vun den Affer fonnt ginn. Bei der Attack gouf e 14 Joer aalt Meedchen esou schwéier blesséiert, datt et un de Suitte vu senge Blessuren am Spidol gestuerwen ass. Dat zweet Affer, eng 13 Joer al Frëndin, gouf schwéier verwonnt, huet awer iwwerlieft.

E weidere Verdächtegen, e 25 Joer ale Mann aus Eritrea, hat sech no der Verhaftung d'Liewe geholl.