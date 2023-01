Am Malawi räisst d'Cholera-Epidemie net of. Zënter Mäerz zejoert gëtt et eng grouss Infektiouns-Well.

D'Autoritéite mellen, datt et bis ewell op d'mannst 700 Doudesaffer ze bekloe gëtt. 21.000 Mënschen hu sech am 20-Milliounen-Awunner-Land ugestach, aktuell gi knapp 900 Leit a Klinicke behandelt. Och 10 Méint no der Noriicht vum éischte Fall ass d'Epidemie am Malawi deemno nach net ëmmer Kontroll. A ville Fäll wier knaschtegt Waasser de Grond fir déi weider Verbreedung. Cholera ass mat Medikamenter u sech liicht ze traitéieren. Onbehandelt kann d'Krankheet allerdéngs duerch Dehydratioun zu Niereversoen an och zum Doud féieren.