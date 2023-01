An Nordrhein-Westfalen gouf eng Enseignante un enger Beruffsschoul an engem Klassesall erstach.

E Schüler vu 17 steet ënner Verdacht, seng 55 Joer al Léierin mat engem Messer déidlech blesséiert ze hunn. Hie gouf festgeholl.

Wéi d'Police an de Parquet matdeelen, soll de Jugendlechen d'Léierin en Dënschdeg am Schoulgebai opgesicht hunn, wou si deen Ament eleng an engem Klassesall war. De Mineur huet selwer d'Secouriste geruff a sech den Autoritéiten erginn.

D'Ermëttlunge lafe fir d'Hannergrënn ze klären. De Virfall war zu Ibbenbüren, am Norde vum Bundesland.