Wéi d'Politikerin Francia Márquez selwer op Twitter matdeelt, hätt hiert Sécherheetspersonal "e weideren Uschlag op mäi Liewen" konnte verhënneren.

Um Wee bei d'Haus vun hirer Famill am Süde vum Land hätten d'Sécherheetsleit e Sprengsaz mat grousser Sprengkraaft entschäerft an zerstéiert. Schonn 2019 hat d'Vizepresidentin vu Kolumbien eng Attack iwwerlieft, déi am Zesummenhang mat hirem Asaz fir den Ëmweltschutz stoung.

Beim jéngsten Attentat-Versuch wier eng Plastikstut mat enger explosiver Mëschung aus Ammoniumnitrat, Aliminiumpolver an Neel op der Strooss a Richtung Yolombo deponéiert ginn. Entdeckt hat d'Sécherheetspersonal d'Tut, nodeems si op e verdächtegt Verhale vu "Friemen" opmierksam gemaach goufen.

D'Francia Márquez ass déi éischt schwaarz Vizepresidentin vum südamerikanesche Land a gehéiert zu der éischter lénksgeriichter Regierung vu Kolumbien, déi sech ënnert dem Gustavo Petro en "totale Fridden" am Land als Zil gesat huet.