Griichesch Medien hunn en Dënschdeg den Doud vum Konstantin II matgedeelt. Virun e puer Deeg hat hien e Schlag, wouraus e multipelt Organversoen ginn ass.

De leschte Kinnek vun den Hellenen éier d'Monarchie a Griicheland ofgeschaaft gouf ass, wéi ënnert anerem den ëffentlech-rechtleche Sender ERT mellt, en Dënschdeg am Alter vun 82 Joer an engem Spidol zu Athen gestuerwen. De Cousin vum Kinnek Charles III a Pätter vum Prënz William wier "un engem Hiereschlag gestuerwen", nodeems de fréiere Kinnek d'lescht Woch mat Otemproblemer an d'Klinik koum.

De Konstantin II huet vun 1964 bis 1973 dat hellenescht Kinnekräich regéiert, éier Griicheland 1974 nees eng Republik ginn ass. Hie war vun 1964 mat senger Fra Anne-Marie vun Dänemark bestuet an hat fënnef Kanner mat hir.

Schonn 2021 hat de fréiere Kinnek e Schlag, ma wat genee hien hat, ass net gewosst.