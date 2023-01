En Dënschdeg den Owend koum et géint 21.45 Auer zu Bochum-Linden an Nordrhein-Westfalen zu enger hefteger Explosioun. En Haus ass dobäi zerstéiert ginn.

Zeien hate beim Noutdéngscht ugeruff an en haarde Knall gemellt an ausgesot, en Haus wier komplett an de Koup gefall.

Wéi d'Police vu Bochum matgedeelt huet, konnt e 35 Joer ale Mann liicht verwonnt aus den Iwwerreschter vum Wunnhaus gebuerge ginn. No e puer Stonne sichen, gouf dunn eng doudeg Fra entdeckt. Et handelt sech dobäi wuel ëm déi 61 Joer al Hausbesëtzerin.

Am Ganze sinn dräi Persounen am Wunnhaus ugemellt. Déi drëtt Persoun war zum Gléck net am Haus, wéi et zum Ongléck koum. Et geet een deemno net dovun aus, dass nach Persounen ënnert den Debrise sinn.

Op e puer Plaze wier Gas nogewise ginn, d'Haus war awer net um Gasreseau ugeschloss. Et geet een den Ament dovun aus, dass en enzwousch zu engem Fuitte komm ass. D'Haiser am Ëmfeld goufe virsiichtshallwer evakuéiert.