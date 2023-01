D'Belsch bleift d'Entrée Nummer 1 an Europa fir Kokain, viru Spuenien an Holland.

Am Hafen vun Antwerpen goufen dat lescht Joer méi wéi 110 Tonne Kokain sécher gestallt. Dat huet déi belsch Douane en Dënschdeg an hirem Joresbilan confirméiert. Am Hafe vu Rotterdam an zu Vliessingen goufen ëmmerhin och iwwer 52 Tonne vun der Drog saiséiert.

Déi belsch Douane kritt elo 100 zousätzlech Beamten, déi zu Antwerpen an och mat den hollännesche Kolleegen zesummen an der Grenzregioun verstäerkt géint den Drogeschmuggel solle virgoen.

Den Antwerpener Buergermeeschter Baart De Weever huet vun engem reegelrechten Drogen-Krich geschwat, géint deen ee misst virgoen. Eréischt e Méindeg ass zu Antwerpen en 11 Joer jonkt Meedchen ëm d'Liewe komm, wéi Onbekannter op en Haus geschoss hunn an dobäi eng Mikrowell getraff hunn, déi dunn explodéiert ass. D’Police geet vun engem Sträit tëscht Drogebanden aus.

Déi europäesch Drogen-Oberservatiounsplattform schätzt, dass all Joer Drogen am Wäert vun iwwer 10 Milliarden Euro an Europa um Schwaarzmaart gehandelt ginn.