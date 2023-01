Am US-Bundesstaat Kalifornien halen de ville Reen an d'Iwwerschwemmunge weider Millioune Leit an Otem.

Mëttlerweil wiere schonn 17 Leit ëm d'Liewe komm a vill gëllen als vermësst. Ronderëm Los Angeles goufen Dosende vu Uertschafte präventiv evakuéiert, well Bullislawine riskéiere ganz Quartiere mat ewechzerappen.