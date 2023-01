Am Prisong vun Huntsville krut de 65 Joer ale Robert Fratta déi déidlech Injektioun, well hien an de 90er Joren de Mord u senger Fra an Optrag ginn hat.

D'Exekutioun war contestéiert, well e Produit fir d'Gëftsprëtz benotzt gouf, deen net onëmstridden ass. An den USA gëtt et jo weiderhi Problemer fir gëeegent Mëttelen ze fannen, well déi meescht Pharmabetriber den Autoritéite keng Injektioune méi zur Verfügung stellen, well si näischt mat der Doudesstrof wëllen ze dinn hunn.