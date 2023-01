D'Uertschaft an Nordrhein-Westfalen war vu Klimaaktiviste besat ginn. Do gi Kuelen ofgebaut. Scho méi laang wunne keng Leit méi do.

D'Aktiviste protestéieren dogéint, dass d'Gebaier ofgerappt ginn, grad ewéi, dass de fossille Brennstoff weider benotzt gëtt. D'Police huet en Zonk ronderëm d'Duerf opgestallt. All d'Persounen hätten d'Méiglechkeet, dee Beräich ouni weider polizeilech Prozeduren ze verloossen, heescht et. Direkt um Ufank vun der Aktioun soll et awer schonn zu Ausernanersetzunge komm sinn. Et wäre Steng an Pyrotechnik op d'Beamte geheit ginn, wéi däitsch Medie mellen. Verschidden Aktiviste sollen och schonn op héich Plattforme geklomme sinn, déi si extra gebaut hunn, fir et de Beamte méiglechst schwéier ze maachen, si ze pëtzen. D'Police hat hir Presenz e Mëttwoch de Moie verstäerkt. De Policepresident vun Aachen rechent mat bis zu véier Wochen, bis Lützerath ganz geraumt ass. Den Inneminister vun Nordrhein-Westfalen Herbert Reul mécht sech Suergen ëm d'Sécherheet vun de Beamten. Ënnert de Klimaaktivisten op der Plaz wären der deels gewaltbereet. »Friedliche Aktivisten«, wie sie Molotowcocktails auf Polizisten werfen. #Lüzerath



